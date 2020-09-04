 

Ксения Бородина объяснила отказ от участия в «Ледниковом периоде»

04.09.2020, 11:17, Разное

Ведущая Ксения Бородина рассказала, почему отказалась от участия в телепроекте «Ледниковый период». Она заявила, что тренировки забирают очень много времени, которого у нее нет.
«Ледниковый период» вернется на экраны уже этой осенью. В этом сезоне участие примут Ольга Бузова, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Влад Соколовский и другие. Конкуренткой звезд могла стать и Ксения Бородина. Организаторы предлагали ведущей принять участие в проекте, но та была вынуждена отказаться. Супруга Курбана Омарова не готова тратить время на длительные тренировки. Она работает в плотном графике, а после съемок предпочитает находиться с семьей.

Что касается «Ледникового периода», то тренировки участников проходят по-разному. Регина Тодоренко уже успела травмировать ребра и позвоночник. Рентген показал, что блогер ничего не сломала. Непросто физические нагрузки на льду даются и ее супругу Владу Топалову. Ведущая Ольга Бузова поражает весь тренерский состав своей работоспособностью. Травму на льду Получил и Влад Соколовский. Певец сообщил, что уже полностью восстановился, поэтому готов приступить к занятиям. После падения у него был сильный болевой шок и пониженное давление.



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