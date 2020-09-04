 

Bild о деле Навального – Меркель нужно отказаться от «Северного потока — 2»

04.09.2020, 11:15, Новости дня

В ситуации с отравлением Алексея Навального немецкое правительство может сколько угодно возмущаться, но это ничего не даст, считает Bild. Потому что всё это пустые слова, пока Берлин сотрудничает с Москвой в строительстве «Северного потока — 2». Чтобы оказывать влияние на главу Кремля Владимира Путина, издание предлагает лишить его этого «стратегического оружия».

Немецкое правительство самым решительным образом осудило отравление критика Путина Навального. Но что это даёт? Что это означает? Правительство может показывать, что оно потрясено, может требовать, чтобы Кремль срочно дал объяснения. Но к чему это в действительности приведёт? Ни к чему.

До тех пор, пока немецкое правительство будет сотрудничать с Путиным по газопроводу «Северный поток — 2», все заявления останутся просто пустыми словами. Невозможно понять, почему канцлер всё ещё защищает проект, хотя европейские партнёры, оппозиция в бундестаге и даже эксперты из её собственной коалиции ХДС/ХСС годами её от этого отговаривают.

В отличие от того, что говорит канцлер, «Северный поток — 2» — это не экономический проект, и его невозможно рассматривать в отрыве от отравления Навального. Владимир Путин видит в этом газопроводе в Германию важнейшее стратегическое оружие против Европы и неисчерпаемый источник денег в войне против собственного народа. Поэтому если немецкое правительство не остановит строительство «Северного потока — 2», то мы вскоре будем финансировать путинские резервы «Новичка».

Дата выхода в эфир 02 сентября 2020 года.



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