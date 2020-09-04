 

«Одно из самых сложных испытаний» — семья Дуэйна Джонсона переболела COVID-19

04.09.2020, 11:15, Новости дня

Американский актёр Дуэйн Джонсон записал видеообращение в Instagram, признавшись, что он и его семья, жена и две дочери, переболели COVID-19, передаёт CNN. По словам актёра, это была одна из самых сложных вещей, через которую пришлось проходить его семье.


Reuters

Американский актёр и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала сообщил, что вместе с семьёй переболел COVID-19, и предупредил, что коронавирус оказался одним из самых сложных испытаний в жизни даже для него, пишет CNN.

По словам Джонсона, он, его жена Лорен Хашиан и дочери четырёх и двух лет сдали положительный тест на коронавирус около трёх недель назад, вероятно, заразившись от близких друзей семьи.

«Могу сказать, что это одно из самых сложных испытаний, которые выпадали нашей семье», — заявил актёр в видеообращении в Instagram, добавив, что лично для него это также стало непростым испытанием, хотя он «пережил несколько потрясений в прошлом».

Бывший рестлер также отметил, что опыт подобного заболевания несравним с тем, через что он проходил после травм, полученных во время боёв.

Если у его детей были лишь лёгкие симптомы заболевания, то у него и его супруги оно протекало совсем по-другому. При этом Джонсон подчеркнул, что сейчас он и его семья здоровы и незаразны.

Актёр призвал своих подписчиков соблюдать меры предосторожности, например, сдавать тест на коронавирус перед тем, как встретиться с друзьями или родными, а также носить маску, чтобы предотвратить распространение вируса, пишет CNN.



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