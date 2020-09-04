Euronews – национальные интересы берут верх — страны ЕС вновь закрывают границы из-за коронавируса

04.09.2020, 11:15, Новости дня

Германия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, хочет избежать повторения весеннего сценария и призывает остальные страны защитить целостность безвизовой Шенгенской зоны. Однако на фоне новых вспышек коронавирусной инфекции границы внутри ЕС вновь начали закрываться. Усиленные попытки Берлина этому помешать свидетельствуют о важности проблемы, отмечают эксперты.

Количество заражённых COVID-19 снова начинает расти, а границы снова начинают закрывать. Всё как в марте, когда страны Евросоюза одна за другой переставали пускать туристов, в том числе из ЕС.

Но на этот раз Германия, которая председательствует в Совете ЕС, хочет избежать повторения прошлого сценария, защитив целостность безвизовой Шенгенской зоны. Между тем некоторые страны снова начали процесс закрытия границ.

Венгрия со вторника запретила въезд всем иностранным гражданам. Дания ещё в апреле начала ограничивать въезд туристов из других государств. Финляндия вновь ввела контроль над въезжающими, в список попали Испания и Франция.

Многие страны также озабочены отсутствием координации со стороны ЕС, когда речь заходит об обязательном карантине и тестированиях. Каждая страна — член Евросоюза сама принимает решения.

ДАРРЕН МАККАФРИ, корреспондент Euronews: Закрытие границ может показаться действенным способом борьбы с вирусом. Но это тревожит союз, построенный на свободном передвижении своих граждан. Национальные правительства снова действуют в своих национальных интересах. Это не только подрывает идею Шегена, но и ставит под сомнение основы того, что значит быть гражданином ЕС.

СЕРДЖИО КАРРЕРА, Центр исследований европейской политики: Есть государства-члены, которые игнорируют обязательства не дискриминировать граждан ЕС и их семьи, которые имеют право переезжать и проживать в другой стране. Или ограничивают права граждан третьих стран, которые также имеют право на мобильность внутри Евросоюза. В Шенгенском кодексе о границах есть очень чёткие правила: правительства могут вводить контроль, только если подобные решения соразмерны причине.

Многие евродепутаты разделяют это мнение.

БРАНДО БЕНЕФЕИ, евродепутат: Европарламент хочет, чтобы больше решений в случаях чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения принималось централизованно — а не так, как это происходит сегодня.

ЕВА МАЙДЕЛ, евродепутат: Это очень важно для каждого европейского гражданина — независимо от того, из маленького он региона, из большого или из столицы своей страны. Он хочет путешествовать, вести бизнес, получать знания. А мы должен обеспечить эти права.

Попытки Германии, председательствующей в ЕС, разобраться с открытием границ — это признак важности вопроса, говорят эксперты.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2020 года.