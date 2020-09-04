 

Постпред США: Лукашенко нужно убедить в невозможности быть главой государства

04.09.2020, 10:45, Новости дня

Президента Белaруси Александра Лукашенко нужно убедить в невозможности быть главой государства.

Такое мнение озвучил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в интервью журналу Foreign policy.

«Он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах», – сказал он.

Гилмор заметил, что, по мнению Лукашенко, «сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа – это приемлемо».

Постпред США при ОБСЕ добавил, что по-прежнему глубоко обеспокоен вмешательством России в Белaруси с целью оказать поддержку Лукашенко.



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