Постпред США: Лукашенко нужно убедить в невозможности быть главой государства
04.09.2020, 10:45, Новости дня
Президента Белaруси Александра Лукашенко нужно убедить в невозможности быть главой государства.
Такое мнение озвучил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в интервью журналу Foreign policy.
«Он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах», – сказал он.
Гилмор заметил, что, по мнению Лукашенко, «сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа – это приемлемо».
Постпред США при ОБСЕ добавил, что по-прежнему глубоко обеспокоен вмешательством России в Белaруси с целью оказать поддержку Лукашенко.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет