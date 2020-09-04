Арми Хаммер спровоцировал слухи о романе с дочерью Брюса Уиллиса

04.09.2020, 10:44, Разное

Актер Арми Хаммер, известный по фильмам “Агенты А.Н.К.Л.”, “Социальная сеть” и “Назови меня своим именем”, кажется, закрутил новый роман. Избранницей актера стала дочь Брюса Уиллиса, Румер Уиллис, с которой он был замечен на прогулке в Лос-Анджелесе. Эксклюзивные снимки оказались у Page Six: на них 33-летний Арми, попытавшийся спрятать лицо за платком, прогуливается по городу рядом с 32-летней Румер. На одном из фото прекрасно видно, как актер держит девушку за талию, что и послужило поводом думать, что их променад вовсе не дружеский, а романтический.

Арми Хаммер Румер Уиллис

Примечательно, что слухи о новом романе Арми появились вскоре после того, как он расстался с актрисой и шеф-корреспондентом Фонда по правам человека Элизабет Чэмберс. Они были вместе 13 лет, 10 из которых находились в браке. Сообщение о разводе они оба опубликовали на своих страницах в Instagram.

Тринадцать лет вместе в качестве лучших друзей, вторых половинок, партнеров и затем родителей. Это было невероятное путешествие, но мы приняли совместное решение перевернуть страницу и двигаться дальше уже без нашего брака. Хотя мы и начинаем новую главу жизни, наши дети остаются для нас в приоритете. Мы понимаем, что эта новость повлечет за собой общественный резонанс, но в интересах детей и семьи мы просим об уважении нашей личной жизни и любви в это время, – говорится в их заявлении. Арми и Элизабет поженились в 2010 году, их первенец – дочь Харпер – появилась на свет в 2014-м. В январе 2017 года супруги стали родителями во второй раз – у них родился сын Форд.

Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер