Эксперт назвал смертельную опасность смартфонов

04.09.2020, 10:43, Разное

Директор института IT-университета “Синергия” Станислав Косарев предупредил молодых пользователей смартфонов об опасности. По мнению эксперта, они рискуют быстро посадить зрение или даже умереть.

По словам Косарева, наибольшую угрозу гаджеты представляют для россиян в возрасте от 15 до 20 лет, которые ни на минуту не расстаются с мобильными устройствами. Он отметил, что в последнее время они все чаще становятся пациентами окулистов и посоветовал отключать функцию поворота экрана, чтобы снизить нагрузку на глаза. Но больше всего смартфоны опасны при переходе проезжей части: специалист настоятельно рекомендует отвлечься от экрана, чтобы не погибнуть в ДТП, сообщает телеканал “360”.