 

Зеленского обвинили в нарушении этикета: Подменяет свободу бескультурьем

04.09.2020, 10:43, Разное

По словам эксперта, на дипломатическом уровне играет роль каждая мелочь. Политик должен выглядеть безупречно на официальных мероприятиях. Адаменко добавила, что есть вещи, которые упрощаются в протоколе, но подменять свободу бескультурьем нельзя.

Эксперт вспомнила несколько ярких случаев нарушения Владимиром Зеленским этикета. В начале своего правления политик появился на встрече с министрами иностранных дел других государств в черной рубашке с закатанными рукавами. Такой внешний вид недопустим, сообщает “Эхо Киева”.

Адаменко призвала не сравнивать его с бывшим главой США Бараком Обамой, который носил на мероприятиях рубашки с закатанными рукавами. Эксперт уточнила, что одежда экс-президента Америки была “ослепительной белизны”. Кроме того, он появлялся в таком виде только на встрече с подчиненными.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 19 Авг 2020 в 4:33 PDT

Также специалисту не понравился образ, который выбрал Владимир Зеленский для беседы с японскими дипломатами. Он предстал перед восточными партнерами в джинсах и бейсболке. “Японцы только недавно за руку научились здороваться с европейцами, а тут такой шок”, – подчеркнула Адаменко.



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