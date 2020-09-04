Зеленского обвинили в нарушении этикета: Подменяет свободу бескультурьем
04.09.2020, 10:43, Разное
По словам эксперта, на дипломатическом уровне играет роль каждая мелочь. Политик должен выглядеть безупречно на официальных мероприятиях. Адаменко добавила, что есть вещи, которые упрощаются в протоколе, но подменять свободу бескультурьем нельзя.
Эксперт вспомнила несколько ярких случаев нарушения Владимиром Зеленским этикета. В начале своего правления политик появился на встрече с министрами иностранных дел других государств в черной рубашке с закатанными рукавами. Такой внешний вид недопустим, сообщает “Эхо Киева”.
Адаменко призвала не сравнивать его с бывшим главой США Бараком Обамой, который носил на мероприятиях рубашки с закатанными рукавами. Эксперт уточнила, что одежда экс-президента Америки была “ослепительной белизны”. Кроме того, он появлялся в таком виде только на встрече с подчиненными.
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Также специалисту не понравился образ, который выбрал Владимир Зеленский для беседы с японскими дипломатами. Он предстал перед восточными партнерами в джинсах и бейсболке. “Японцы только недавно за руку научились здороваться с европейцами, а тут такой шок”, – подчеркнула Адаменко.
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