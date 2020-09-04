Медики научились лечить самый опасный рак легких

04.09.2020, 10:42, Разное

Американские исследователи разработали два экспериментальных препарата для лечения самого опасного рака легких. Применение данных лекарств позволило остановить рост раковой опухоли благодаря нормализации уровня кислорода в новообразовании.

Экспериментальными исследованиями занимались сотрудники Техасского университета. Изначально они пересадили грызунам опухоль от человека, а затем провели MSOT (мультиспектральная оптоакустическая томография) на ее внутренней области. Главной целью экспертов стала проверка эффективности экспериментальных препаратов: тартрат циклопамина (CycT) и гем-связывающего пептида 2 (HSP2).

Оказалось, что препараты почти полностью останавливали рост раковой опухоли за счет того, что сокращалось потребление кислорода в тканях новообразования, а также снизилась выработка молекул АТФ, обеспечивающих энергией для бесперебойного протекания биохимических процессов. Кроме того, исследователи обнаружили, что в опухоли уменьшилось число кровеносных сосудов.