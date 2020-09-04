Тихановская высказалась о сроках окончания протестов в Белоруссии
04.09.2020, 10:23, Разное
Политик отметила, что главная сила заключается в гражданах, которые каждый день выходят на улицы, чтобы показать свое несогласие с действующим режимом. “Протесты никогда не прекратятся”, – подчеркнула Светлана Тихановская.
Оппозиционер добавила, что мысленно находится рядом с соотечественниками. Тихановская готова вернуться в Белоруссию в ближайшее время, как только поймет, что ее жизни и здоровью никто не угрожает.
Также политик призналась, что ее смущает тесное сотрудничество президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Она выразила надежду, что российские силовики не будут вмешиваться в ситуацию в стране.
Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии длятся уже третью неделю. Политический кризис начался сразу после оглашения предварительных итогов выборов президента. Руководство обвинили в фальсификации результатов.
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В середине августа Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции, куда вошли самые известные и авторитетные граждане страны. Цель организации – обеспечение мирного трансфера власти.
Против участников комитета было возбуждено уголовное дело. Глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жестко разобраться со всеми, кто пытается разжечь ситуацию в стране.
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