 

Шойгу рассказал о лучших местах для туризма в России

04.09.2020, 10:23, Разное

Президент Русского географического общества (РГО) и министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о лучших направлениях для путешествий по стране. При этом политик дал туристам советы на каждое из времен года.

Так, осенью Шойгу рекомендует съездить на Камчатку и полюбоваться красивыми пейзажами, а зимой – посетить Саяны, где можно покататься на лыжах по одной из самых длинных горнолыжных трасс. Любителям зимних видов спорта министр также посоветовал парки “Зигальга” и “Ергаки”, где снег не тает на протяжении девяти месяцев. Весной и летом глава РГО предложил россиянам посмотреть на китов на Шантарских островах или съездить на реки Енисей и Лена, где можно увидеть сходы льда, сообщает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Александр Васильев раскрыл секрет популярности звезды сериала “Мажор” Карины Разумовской

06.08 / Шоу-прообраз “Кукол” на НТВ возвращается с куклой Бориса Джонсона

11.08 / В первый день полетов, на отдых в Турцию прилетели сотни российских туристов

14.07 / Мнение: В Идлибе подорвали российско-турецкий патруль

06.07 / Во Франции полицейских уволили за расистские высказывания

04.07 / «Государственная власть в руках жестоких людей становится главной угрозой безопасности»

31.07 / Выпущен полноценный Windows-ПК размером чуть больше обычной флешки

06.08 / Похорошевший Евгений Капорин, Леха из «Сватов» поразил поклонников сериала

17.07 / На Байкале произошел разлив нефти

11.07 / Мнение: Чего не хватает до гражданской войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска