Шойгу рассказал о лучших местах для туризма в России

04.09.2020, 10:23, Разное

Президент Русского географического общества (РГО) и министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о лучших направлениях для путешествий по стране. При этом политик дал туристам советы на каждое из времен года.

Так, осенью Шойгу рекомендует съездить на Камчатку и полюбоваться красивыми пейзажами, а зимой – посетить Саяны, где можно покататься на лыжах по одной из самых длинных горнолыжных трасс. Любителям зимних видов спорта министр также посоветовал парки “Зигальга” и “Ергаки”, где снег не тает на протяжении девяти месяцев. Весной и летом глава РГО предложил россиянам посмотреть на китов на Шантарских островах или съездить на реки Енисей и Лена, где можно увидеть сходы льда, сообщает телеканал “360”.