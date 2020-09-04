 

“Богохульство!!!”, “Чудо-юдо”, “Страдалица вы наша”. Собчак надела терновый венок

04.09.2020, 10:20, Новости дня

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась снимком с терновым венком на голове. Тедеведущая дополнила образ макияжем с чернной помадой и розовыми тенями.

“Терновый венец мне к лицу”, – написала она и сопроводила пост хештегом “господь господь”.

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Терновыи * венец мне к лицу * #господьгосподь

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 3 Сен 2020 в 3:01 PDT

Подписчики прокомментировали снимок.

“Богохульство!!!” – написала marikdarmonukofficial.

“Чудо-юдо”, – отметил sviatoslavpelivanov.

“Не узнала сначала, но точно к лицу”, – подчеркнула alexarise_coach.

“Страдалица вы наша”, – написал moggyblack.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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