Переваривать молоко способны лишь генетические мутанты

04.09.2020, 10:17, Разное

Ученые заявили, что люди научились переваривать молоко благодаря генетической мутации. Если сейчас до 90% взрослого населения могут усваивать лактозу, то несколько тысяч лет назад такой способностью обладал только каждый восьмой человек.

Исследованием усваивания молока занимались сотрудники университета Иоганна Гутенберга и Фрибургского университета в Швейцарии. Они изучили останки солдат, живших в эпоху бронзового века 120 лет назад до нашей эры. Оказалось, что они и многие другие древние люди не переносили молоко до появления в их организме особого фермента — лактазы, а его формированию поспособствовала генетическая мутация.

По словам Даниэля Вегмана, мутация не только не исчезла, но быстро распространилась из-за естественного отбора. У людей, способных к перевариванию лактозы, было больше детей, имевших высокие шансы на выживание. Кроме того, в период неурожая молоко могло спасти от голода. Стоит отметить, что в Азии многие народы до сих пор не могут усваивать лактозу.