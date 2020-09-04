 

Шторм выбросил на мель арестованное в Находке северокорейское судно

04.09.2020, 10:02, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинАрестованное российскими пограничниками судно из КНДР с 12 членами экипажа на борту вынесло на мель в порту Находка во время шторма, который бушевал в регионе накануне, сообщили в краевом учреждении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС).

«Вчера около полуночи во время штормовой погоды судно сорвало с якоря и вынесло на мель в порту Находка с 12 членами экипажа на борту. Данных о пострадавших нет», – передает ТАСС сообщение представителя ведомства.

Там добавили, что при улучшении погодных условий будет проведена операция по съему судна с мели. В учреждении не назвали принадлежность судна.

Источник в экстренных службах уточнил, что оно было арестовано по запросу пограничной службы, а команда из КНДР осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов. В настоящее время идет суд над его капитаном, поэтому судно оставалось в порту.

Несколько дней назад сформировался тайфун «Майсак», он усилился 1 сентября до супертайфуна. В Приморье наблюдался ураганный ветер до 38 метров в секунду.

Во Владивостоке штормовой ветер оторвал плавучий док завода «Восточная верфь», док налетел на причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

Напомним, ранее в пятницу число жертв тайфуна в Приморье увеличилось до трех человек. 



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