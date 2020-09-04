 

Шойгу назвал место для строительства города передовой науки

04.09.2020, 10:02, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинМинистр обороны и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, что мечтает построить в Сибири красивый и удобный город инноваций.

«Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири. Город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное – Минусинская котловина», – сказал Шойгу РИА «Новости».

Он отметил, что для этого необходимо собрать лучших ученых, производителей и предпринимателей, которые «будут двигать большую науку». 

По словам министра, именно Сибирь легендарна рекордными объемами полезных ископаемых – меди, никеля и платины.

«Однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки – Китай. Или алюминий – все чушками отправляем туда. А можно же делать из алюминия то, что делают из наших чушек там. Что, сложно поставить рядом производство, которое будет делать медную фольгу, медную проволоку, электродвигатели, аккумуляторы и так далее?», – отметил он. 

По его словам, сейчас со всех экранов звучит информация об искусственном интеллекте и новых технологиях. 

«Мы понимаем, что завтра-послезавтра транспорт перейдет на электричество и наш бензин, газ, дизельное топливо уйдут на второй план.

Значит, нам нужно собрать лучших ученых, которые эти самые никель и медь не в чушках будут продавать, а будут пускать на новейшие батареи, которые ставь хоть в часы, хоть в подводную лодку», – подчеркнул Шойгу. 

Ранее Шойгу выразил мнение, что многие люди сейчас живут «коротко и неподробно». Он призвал оторваться от гаджетов, ненужной информации и увидеть страну своими глазами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Северный флот провел десантную операцию в Баренцевом море

28.08 / Клиника «Шарите» самая «политизированная» больница Европы

23.08 / Представитель США принял участие в военной мемориальной службе на Тайване

31.08 / Эксперт: Общение с населением в интернете становится необходимостью для любого главы региона

15.08 / “Это мой диван”. Глава ЦИК Беларуси подтвердила, что Тихановская записала видеообращение в ее кабинете

09.07 / Каждая третья область Украины не отвечает условиям ослабления карантина – Минздрав

20.08 / Число заявок на пособие по безработице в США вновь превысило миллион

09.07 / Мэр Сеула найден мертвым

08.08 / США ввели санкции против премьер-министра Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 чиновников

26.06 / В Великобритании начались испытания вакцины от коронавируса на людях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска