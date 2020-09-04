Генпрокурор США – РФ может вмешаться в выборы, но Китай сейчас ведёт себя более дерзко

04.09.2020, 9:59, Новости дня

Как заявил генпрокурор США Уильям Барр в интервью CNN, его бы не удивило, если бы РФ «вновь попыталась» вмешаться в президентские выборы в Америке. Однако сейчас в плане влияния на голосование наиболее агрессивно действует Китай, отметил генпрокурор.

Давайте немного поговорим о проблеме иностранного вмешательства. В частности, со стороны России. В прошлом месяце один из высокопоставленных госслужащих, ответственных за проведение выборов, из команды директора Национальной разведки нашей страны объявил, что РФ проводит работу, направленную на то, чтобы помочь президенту Трампу одержать верх на голосовании, в то время как Китай и Иран предпочли бы победу Джо Байдена. Прежде всего, допускаете ли вы, что РФ действительно снова пытается вмешаться в американские выборы?

УИЛЬЯМ БАРР, генеральный прокурор США: Я допускаю, что наблюдается какая-то предвыборная активность, по которой можно предположить, что они снова пытаются вмешаться.

Что вы имеете в виду?

УИЛЬЯМ БАРР: Это всё, что я могу сказать.

То есть вы считаете, что РФ что-то делает? Вы видели какие-то разведданные, которые это подтверждают?

УИЛЬЯМ БАРР: Меня бы не удивило, если бы РФ вновь попыталась что-то сделать. Нечто в том же духе, что она уже делала. Ведь эти попытки оказать влияние обычно заключаются в двух вещах. Первая — это взломать и слить общественности. Ты взламываешь чью-нибудь электронную почту, а затем пытаешься обнародовать какие-то дискредитирующие документы. Я бы не удивился, если бы они попробовали провернуть нечто такое. Или если бы этим занялась любая другая страна. Вторая вещь — активность в соцсетях, публикация определённого контента.

Но разведсообщество утверждает, что в президентские выборы пытаются вмешаться Россия, Китай и Иран — по разным причинам, но в первую очередь потому, что они хотят посеять раздор в нашей стране, усилить напряжённость в расовом вопросе и тому подобное. Какая из этих стран, упомянутых разведкой, Россия, Китай или Иран, действует наиболее дерзко, наиболее агрессивно?

УИЛЬЯМ БАРР: Думаю, это Китай.

Какая?

УИЛЬЯМ БАРР: Китай.

Китай сейчас ведёт себя более агрессивно, чем Россия?

УИЛЬЯМ БАРР: Да.

Почему вы так считаете?

УИЛЬЯМ БАРР: Потому что я видел разведданные и пришёл к такому выводу.

И что они пытаются сделать?

УИЛЬЯМ БАРР: Я не буду это сейчас обсуждать.

Но кому они пытаются помочь победить?

УИЛЬЯМ БАРР: Я не буду в это вдаваться.

Китай ведёт себя более агрессивно, чем Россия?

УИЛЬЯМ БАРР: Да.

И это видно по данным разведслужб США?

УИЛЬЯМ БАРР: Да, в попытках оказать влияние на Соединённые Штаты Китай ведёт себя более агрессивно.

Просто пытаюсь уточнить этот момент. Ещё, благодаря недавнему докладу сенатского комитета по разведке, в котором заседают члены обеих партий, республиканцы и демократы, нам открылась новая сенсационная информация. В документе говорится о вмешательстве РФ в выборы 2016 года. По словам комитета, у него есть доказательства, что русские действительно вмешались. Составители упоминают дело Пола Манафорта, который руководил кампанией Трампа. Как выяснилось, он напрямую работал с человеком, которого американское разведсообщество сочло сотрудником российской разведки. Вы согласны с этими оценками?

УИЛЬЯМ БАРР: Я допускаю, что РФ предпринимала какие-то действия, чтобы повлиять на голосование. Не заявил бы, что я согласен с описанными оценками.

Но согласны ли вы с выводами сенатского комитета по разведке, что РФ напрямую вмешалась в президентские выборы 2016 года с целью помочь Дональду Трампу?

УИЛЬЯМ БАРР: Основываясь на разведданных, которые я видел, я не спорю с утверждением, что они пытались вмешаться.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2020 года.