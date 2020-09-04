62% ярославских соискателей не могут найти работу, соответствующую амбициям

04.09.2020, 9:59, Детали

Теги: Безработица, Работа

Служба исследований крупнейшего в России сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru узнала о главных страхах соискателей, связанных с поиском работы.

С 14 по 24 августа онлайн опрос прошли 8 505 респондентов из разных регионов страны, включая Ярославскую область.

Соискатели, которые сейчас находятся в поисках новых вариантов занятости, больше всего боятся не найти работу с нужным уровнем дохода и соответствующими условиями труда, то есть речь идет о снижении зарплатных ожиданий (39%). Есть страхи остаться без работы (32%), не оправдать надежд нового работодателя или попасться в руки мошенников (по 27%). Меньше всего соискателей беспокоит возможное разочарование текущего работодателя из-за их ухода (4%). Еще 16% опрошенных признались, что не испытывают никаких страхов вовсе.

Если говорить о возрастном, гендерном и иных разрезах, то кандидаты младшего возраста чаще пребывают в состоянии беспокойства по тем или иным поводам, нежели более возрастные соискатели. Для сравнения: среди респондентов в возрасте 26-30 лет страх не найти работу, соответствующую ожиданиям, есть у 44% россиян, в группе людей старше 45 лет таковых набралось 32%. Тем не менее, процесс поиска работы среди кандидатов разных возрастных групп все-таки в большинстве случаев вызывает определенный дискомфорт. Кроме того, меньше страхов у мужчин (22% ничего не боятся), а женщин страшат перспективы не найти работу с нужным уровнем зарплаты (43% против 34% у мужчин), есть опасение провалить собеседование с каверзными вопросами (26% против 19%).

Меньше всего страхов у соискателей из сфер безопасности, добычи сырья, а также у топ-менеджеров и руководителей среднего звена. С другой стороны, больше всего стрессуют маркетологи, бухгалтеры и студенты. Есть нюансы и по конкретным опасениям. Чаще переживают, что придется снижать зарплатные ожидания, опять же, маркетологи (52%). Страх не найти новую работу в большей степени испытывают представители индустрии развлечений и массмедиа (43%). Не оправдать ожиданий будущего работодателя, как и попасться на удочку мошенников, боятся начинающие специалисты. Страх столкнуться с недобросовестными компаниями есть и у синих воротничков (37%).

Чего боялись соискатели, которые пока не нуждаются в новой работе. Что касается соискателей, у которых пока нет потребности в новой работе, то во время последних поисков всего 14% не испытывали никакого стресса. Большинство боялись либо не найти работу с нужным мне доходом и условиями (31%), либо не оправдать ожиданий будущего работодателя (30%). Страх перед каверзными вопросами на собеседовании мучил каждого четвертого. Что интересно, мужчин чаще беспокоила перспектива остаться без денег, если что-то пойдет не так – 27% против 23% у женщин.

Среди тех, кто не ищет работу в настоящее время, меньше страхов у топ-менеджеров и управленцев среднего звена (23%), производственных работников (22%), HR-менеджеров (21%). Обратная ситуация в сферах медицины (5%), маркетинга, PR, начала карьеры, искусства и массмедиа (по 8%).

С чем в реальности пришлось столкнуться соискателям. Переходя от страхов к реальным проблемам, соискатели из Ярославской области отметили, что основной сложностью в процессе поиска последнего места работы было найти нужный вариант занятости, который бы в полной мере соответствовал их амбициям (62%). Особенно сложным это оказалось для представителей индустрии спорта и красоты. Каждый четвертый опрошенный работник утверждает, что самое непростое для него – это самопрезентация на собеседовании. Частые отказы от работодателей – еще одна демотивирующая проблема (24%), с ней чаще сталкивались соискатели из сфер консультирования и искусства. Сложности с этим чаще других испытывают ИТ- и начинающие специалисты. Проблемы с составлением резюме были у 11% респондентов из Ярославской области. У 6% соискателей никаких трудностей на этапе поиска работы не возникало.

В целом, опрошенные работники из Ярославской области оценили уровень стресса на этапе поиска работы в 5,5 балла из 10 возможных, что является средним показателем по России.