Ученые озвучили причину гибели цивилизации на острове Пасхи

04.09.2020, 9:53, Разное

Международной группе ученых удалось установить причину гибели цивилизации на острове Пасхи. К ее краху привел комплекс различных инцидентов, включавших изменение климата и экосистемы, а также перенаселение.

Ранее господствовали две теории, объяснявшие, почему на острове Пасхи исчез народ, воздвигнувший знаменитые статуи моаи. Одна из них гласила, что древние жители острова стали жертвами европейцев, согласно второй — они исчерпали природные ресурсы.

Однако эксперты из Чили, Норвегии и Испании пришли к выводу, что цивилизацию на острове Пасхи погубило долгосрочное изменение климата. Численность народа достигла такой степени, что они не смогли прокормить себя из-за уменьшения количества осадков. Их гибель длилась некоторое время, за которое они успели откатиться к простому аграрному обществу.