 

Ученый предсказал сокращение населения России на 40 миллионов человек

04.09.2020, 9:43, Разное

Директор американского Университета здоровья населения штата Вашингтон Али Мокдад считает, что к концу XXI века население России уменьшится на 40 миллионов человек. Для страны это обернется снижением производительности из-за нехватки рабочей силы и, как следствие, – ослаблением экономики.

Мокдад отметил, что в России наблюдается снижение коэффициента рождаемости. Кроме того, образованные женщины, как в России, так и во всем мире, стараются рожать детей позже. Профессор обратил внимание, что модель, по которой проводились расчеты, использовалась в 1950 году для прогнозирования численности населения на 2020 год и доказала свою эффективность, передает “Москва 24”.



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