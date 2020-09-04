Кобзев пообещал потратить на подогрев воды в Байкале 400 млрд рублей

04.09.2020, 9:26, Разное

Для восстановления туристической привлекательности Байкала правительство Иркутской области предусмотрело комплексную программу создания курортной зоны на побережье озера и острове Ольхон.

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, главной целью чиновников станет повышение температуры воды в Байкале на 5-7 градусов в год.

– Комфортно посетить Иркутскую область и Байкал в туристических целях можно только летом, которое в наших краях короткое. Большинство наших соотечественников, хоть и восхищаются красотой нашего легендарного озера, отдыхать предпочитают в Крыму, Краснодарском крае или за границей. Конечно, у этих мест есть своё преимущество в виде тёплого моря, пляжей и соответствующей инфраструктуры. Байкал, к сожалению, не может похвастаться тёплой водой даже летом, поэтому курортом его не назовёшь. При этом берега Байкала и вход в воду не хуже, чем в Анапе. Осталось только повысить температуру воды. Такие механизмы существуют. Как только меня изберут губернатором, сразу этим займёмся, — заявил временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев.

Губернатор пояснил, что для подогрева воды потребуется 400 млрд рублей. На эти средства планируется закупить термообрудование в Китае, которое разместят на дне озера и будут использовать с конца мая до начала сентября. Таким образом температура воды в Байкале всё лето будет составлять 23-24°С и сравняется с черноморскими курортами. После удачной реализации плана в Иркутскую область придут инвесторы и займутся строительством отелей и пансионатов.

Для покупки китайского оборудования жителям Иркутской области придётся временно увеличить свои расходы на оплату услуг ЖКХ. На 5-10 % повысится стоимость горячей и холодной воды, а также централизованного отопления.