В Минске задержали блогера Андрея Сикорского по подозрению в незаконном хранении управляемых ракет класса «воздух-воздух»

04.09.2020, 9:26, Разное

Пресс-служба МВД Республики Беларусь заявила об аресте белорусского блогера Андрея Сикорского по подозрению в незаконном хранении управляемых ракет класса «воздух-воздух». В его квартире прошли обыски.

– Вчера в 23:00 мы получили информацию, согласно которой некий житель Минска Андрей Сикорский является ЛГБТ-боевиком по прозвищу «Вертосексуал», присланным НАТО с комплектом УРВВ для сбития вертолёта Александра Лукашенко. Уже в 4:00 нам удалось определить его место жительства и отправить туда отряд ОМОН с группой сапёров. В ходе обыска квартиры Сикорского были обнаружены несущий и рулевой винты вертолёта AH-64 «Апач», а также комплект ЛГБТ-символики. Сам Сикорский был доставлен в следственный изолятор на улице Окрестина, — сообщили в пресс-службе МВД.

Как заявил сам Сикорский в своём Twitter, ему удалось убедить милиционеров в своей невиновности, и уже через сутки он был освобождён после выплаты штрафа.

– Больше всего трудностей у меня вызвали лопасти. Я сообщил им, что это реквизит для пародии на транс-оленя, но они даже не знали, о ком идёт речь и покрутили дубинкой у виска. Пришлось объяснять им гендерную теорию, несколько сотрудниц секретариата МВД, к сожалению, даже заинтересовались, — добавил блогер.

В данный момент сотрудники МВД выясняют личность человека, совершившего звонок. Виновному грозит штраф в размере от 4 до 15 базовых величин, либо от 20 до 50 в том случае, если это лицо уже совершало заведомо ложный вызов в течение года.