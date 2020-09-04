Москве – 873: каких успехов российская столица достигла за последние годы

04.09.2020, 9:23, Разное

Наземное метро

В столице появился новый вид общественного транспорта – Московские центральные диаметры. Это первый проект такого рода не только в столице, но и в России. По сути, МЦД – это наземное метро, ветки которого проходят через город и связывают Москву с городами ближайшего Подмосковья.

Сейчас действуют две ветки – МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД от Нахабина до Подольска. Общая протяженность первых двух диаметров – 132 километра. Во время открытия на них было 57 станций, но со временем их количество увеличится до 66. На 19 станциях можно сделать удобную пересадку на метро и Московское центральное кольцо. В перспективе пересесть можно будет на 27 станциях первых двух диаметров.

МЦД дублирует железнодорожные направления, но по сравнению с обычными электричками имеет ряд принципиальных отличий и преимуществ. Фактически МЦД действует в режиме метро: поезда ходят с интервалом в шесть минут с 5:30 до 1:00, тем самым дублируя график работы метрополитена.

Для пуска первых двух диаметров существующие железнодорожные линии модернизировали, организовали удобную навигацию, накрыли платформы навесами и погодными модулями – все для удобства пассажиров.

Диаметры позволяют значительно экономить на поездках. Особенно это актуально для жителей городов ближайшего Подмосковья. Благодаря единой билетной системе, пассажиры могут экономить до 75% средств на транспорт. Только за первые два месяца работы МЦД пассажиры сэкономили около 100 миллионов рублей.

На этом сходство с “традиционным” метро не заканчивается. По МЦД ходят современные поезда “Иволга”, соответствующая лучшим мировым аналогам. В салоне поезда все продумано до мелочей: удобные пассажирские сиденья, порты USB для подзарядки гаджетов, Wi-Fi, система кондиционирования, места для велосипедов.

Развитие системы МЦД продолжится в ближайшие годы. К открытию планируются еще три диаметра: от Зеленограда до Раменского, от Апрелевки до Железнодорожного и от Пушкина до Домодедова. По подсчетам экспертов, МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Медицина мирового уровня

Весенние события в очередной раз доказали, что Москва имеет одну из лучших систем здравоохранения в мире. Но останавливаться на достигнутом город не собирается. Сейчас столица реализует амбициозный проект крупного медицинского кластера в Сколково. Он объединит ведущие мировые клиники и станет базой для международных исследований лекарств, технологий и оборудования.

Уже сейчас в медкластере действует диагностический центр, оператором которой стала одна из ведущих мировых клиник – израильская “Хадасса”. Медицинская помощь оказывается по 19 направлениям, в том числе онкологии, дерматологии, гинекологии и других. В центре работают более 70 врачей.

Сейчас идет строительство терапевтического корпуса площадью более 25 тысяч квадратных метров. Он откроется в следующем году.

“Это многофункциональная клиника с хирургическими палатами и так далее. А также с четырьмя линейными ускорителями для лечения онкологических заболеваний. Одновременно сейчас находятся в проектировании еще четыре различных корпуса, начиная от R&B-центра и заканчивая центром ядерной медицины”, – говорил Сергей Собянин.

Активная жизнь

Серьезными достижениями Москва может похвастаться и в социальной сфере. Нельзя не отметить проект “Мой социальный центр”. Это клубные пространства для жителей столицы старшего возраста. Пожилые горожане могут проводить там встречи, общаться, заниматься любимым хобби. Первый такой социальный центр открылся год назад в Марьиной Роще, с тех пор программа неуклонно расширяется.

По словам заммэра Москвы по социальной политики Анастасии Раковой, за это время “Мои социальные центры” посетили более 100 тысяч москвичей. “Проект позволяет горожанам вести активную социальную жизнь. Всего в Москве открыто уже семь таких центров”, – рассказала она.

В клубных пространствах уже 3,5 тысячи занятий на любой вкус, скучать точно не придется. Например, в “Моих социальных центрах” организованы кулинарные мастер-классы, курсы иностранных языков, рисования. Большое внимание уделяется и занятиям, посвященным здорового образу жизни. Говорят, что больше всего мужчин в “Моих социальных центрах” интересует бильярд – он есть в каждом клубном пространстве.

В ближайшие месяцы в Москве откроются еще 12 таких социальных центров. “Мои социальные центры” пришлись жителям столицы по душе, отметил Сергей Собянин.

“Многие люди приходили со своими идеями. По инициативе гостей в центрах были открыты клубы иностранных языков, участники которых практиковали свои навыки, общаясь между собой”, – рассказал градоначальник.

Новые районы для новой жизни

Старые советские микрорайоны уходят в прошлое. На смену им идет городская среда принципиально нового формата. Современные дома с “умными технологиями”, дворы без машин, квартальная застройка – все это масштабная программа реновации, которая стартовала в Москве в 2017 году. И хотя реализация программы пока находится в самом начале, современное комфортабельное жилье получили уже 18 тысяч москвичей.

О программе реновации активно говорят не только в Москве, но и далеко за ее пределами. Еще бы, ведь это одна из самых масштабных программ такого рода в мире.

Один из главных принципов столичной реновации – жители ветхих домов получают новые квартиры в том же районе. Зачастую реновационный дом находится по соседству со старым. Это значит, что москвичам не нужно менять привычный район и переезжать в другое место. Любимые парки, скверы, спортивные и культурные учреждения, магазины, те же школы, детские сады, станции метро в шаговой доступности – все это гарантирует жителям столицы программа реновации. Переселенцам не придется менять образ жизни и подстраиваться под новое место.

Программа реновации призвана создать в Москве принципиально новую городскую среду. В советские годы город застраивался микрорайонами – зачастую дома располагали хаотично, запутаться в бесконечных одинаковых дворах было проще простого. На смену микрорайонам приходят кварталы: новые дома образуют приватное дворовое пространство, в котором комфортно и безопасно находиться.

Дворы ждут кардинальные изменения: там появятся новые детские и спортивные площадки, прогулочные аллеи, скверы и бульвары, велодорожки, учреждения досуга. Занятие по душе найдет каждый.

Важное уточнение – кварталы реновации проектируются по принципу двор без машин. Это значит, что внутреннее пространство домов будет полностью отдано жителям.

В самих домах на первых этажах разместятся службы сервиса, кафе и рестораны, магазины. Здания строятся из современных материалов, а переселенцы получают уже готовые квартиры с отделкой комфорт-класса, сантехникой, пластиковыми окнами и системами отопления. Останется только перевезти вещи.

Вместе с новой городской средой программа реновации внедряет современные технологии в быт москвичей. Так, в одном из реновационных домов установлены “умные” коммунальные системы, которые передают показания счетчиков по Wi-Fi.

Город ведет диалог со своими жителями в режиме нон-стоп. Все ключевые решения принимаются только по согласованию с жителями. Москвичи могут предложить свои идеи и предложения. Многие из них уже включены в программу.

“Мы являемся сегодня первыми среди большинства городов по метростроению, первыми среди большинства городов по дорожному строительству, ну и будем первыми по обновлению жилищного фонда”, – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Переселение по программе реновации пройдет в три этапа. Первый – с 2020 по 2024 годы, второй – с 2025 по 2028 годы, а заключительный, третий, – с 2029 по 2032 года.

Развлечения на любой вкус

Москва – один из самых интересных городов мира с точки зрения досуга. У жителей столицы есть огромный выбор куда куда пойти и как провести свое свободное время. А в феврале этого года в городе появилась еще одна точка притяжения – грандиозный парк развлечений “Остров мечты”.

Развлекательный комплекс открылся в районе Нагатинской поймы на юге Москвы. Проект “Острова мечты” одобрили сами москвичи, проголосовавшие на портале “Активный гражданин”.

“Остров мечты” – это настоящий город в городе. Размер одной только крытой части развлекательного комплекса составляет 300 тысяч квадратных метров – это как 42 футбольных поля. “Остров” можно исследовать целый день, но так и не побывать на всех его площадках.

Своим посетителям парк предлагает огромное количество развлечений на любой вкус. Здесь можно покататься на аттракционах, побывать на театральных представлениях, сходить в кинотеатр-мультиплекс с 17 залами и многое другое, а если проголодались или соскучились по покупкам – можно перекусить в фудкорте и тематических ресторанах и пройтись по магазинам.

Большая часть развлекательного парка посвящена российским мультипликационным героям. Над сценариями работали лучшие сценаристы и художники. Для гостей “Острова мечты” создано девять сказочных миров – от “Замка Снежной королевы” до “Сказочной деревни”.

А ровно месяц назад юбилей отметила еще одна достопримечательность столицы – “Москвариум” на ВДНХ. Как отметил Сергей Собянин, за пять лет его посетили более 8,5 миллионов человек, гости увидели более двух тысяч водных шоу.

“Москвариум” – одна из самых необычных и интересных достопримечательностей столицы. Здесь живут более 12 тысяч морских обитателей из разных уголков планеты: Байкал, Амазонка, Сахалин, Большой Барьерный риф и даже Гренландия.

Центр спорта

Построенный более 60 лет назад спортивный комплекс “Лужники” в наши дни обрел вторую жизнь. К Чемпионату мира по футболу – 2018 прошла масштабная реконструкция кластера.

Жемчужина спорткомплекса – стадион “Лужники” – сохранил исторический облик. Стены арены очистили и отреставрировали, при этом фасад остался в привычном для горожан цвете.

Вместимость арены была увеличена до 81 тысячи зрителей – это на три тысячи больше, чем раньше. А 300 мест оборудовали для людей с ограниченными возможностями. Именно в “Лужниках” состоялась финальная игра Мундиаля.

Кроме того, строители заменили кровлю стадиона, высадили на поле новое натуральное травяное покрытие. Сама кровля стала медиаэкраном, а под крышей установили оборудование для спортивного освещения. А на верхнем уровне арены организовали смотровую площадку. Столица оттуда предстает во всей красе Воробьевы горы, МГУ, небоскребы Москвы-сити и другие достопримечательности как на ладони.

Преобразилась и территория споткомплекса. Появились новые пешехожные и велодорожки, зоны для занятий спортом. Преобразилась и набережная: проезжую часть сократили до двух полос, а освободившееся пространство отдали для прогулок, занятий бегом, катания на велосипеде и роликовых коньках.

Были реконструированы и другие объекты спорткомплекса. В 2019 году открылся обновленный бассейн. Теперь на нем 10 спортивных дорожек и две тренировочные для детей и взрослых. В том же году свои двери распахнул Центр художественной гимнастики. Здание имеет уникальную архитектуру. Его крыша сделана в виде ленты.

Для связи “Лужников” с Воробьевыми горами открылась 737-метровая канатная дорога через Москву-реку. Из кабины открываются захватывающие панорамные виды на один из самых живописных уголков столицы.