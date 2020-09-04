Япония создаст корабли с защитой от баллистических ракет

04.09.2020, 9:17, Разное

В Японии вместо наземных комплексов Aegis Ashore могут построить новые корабли с целью защиты государства от баллистических ракет. Поскольку контракт с США уже подписан, оборудование, которое готовится к поставке, могут разместить на данных кораблях.

Речь идет о радаре SPY-7. Его рассчитывают установить на корабль с системами Aegis, число которых тоже может увеличиться, а также на плавающих платформах или суше. Кроме того, радары будут дополнены элементами ПРО.

На сегодняшний день в Японии используют двухуровневую систему для защиты от баллистических ракет. Первым барьером являются корабли с системой Aegis. Если вражеским ракетам удастся их обойти, то военные задействуют второй уровень противоракетной обороны с системой Patriot. Основным источником угрозы для ядерной безопасности в Японии называют КНДР.