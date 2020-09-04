 

С начала перемирия на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений

04.09.2020, 9:05, Новости дня

На Донбассе с 27 июля до вечера 2 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений прекращения огня. Об этом говорится в отчете миссии от 3 сентября.

“После заседания трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00.01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях”, – говорится в сообщении.

В частности фиксировали 152 взрыва, два пролетевших неопознанных боеприпаса, 13 осветительных ракет, а также 741 очередь и выстрел.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Лукашенко сказал, в каком случае Белоруссия «погибнет» и «будет нищей»

19.08 / Спорткар Maserati впервые обнаружили на тестах

05.08 / Мужчину задержали по подозрению в избиении до смерти шестилетнего сына в Подмосковье

06.08 / COVID-19. Вторые сутки подряд в Украине фиксируется антирекорд по числу инфицированных

26.07 / В Берлине начали расследование после наезда машины на толпу людей

27.06 / Власти США собрались засудить Google

01.07 / Трамп пригрозил наложить вето на законопроект об обороне

28.06 / Подозреваемый в стрельбе в Walmart в Калифорнии ранен и находится в больнице

07.08 / Франция и Германия вышли из переговоров по реформированию ВОЗ

04.08 / В Украине поездам дальнего следования могут разрешить высадку пассажиров в “красной” зоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска