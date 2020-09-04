Удивительно, но в Рыбинске перед ремонтом дороги заменят инженерные сети

04.09.2020, 9:23, Новости

Теги: Бюджет, Транспорт

В Рыбинске на автомобильной дороге на улице Академика Губкина заменят аварийный участок инженерных коммуникаций.

Ресурсоснабжающая организация перекладывает сети перед началом ремонта дорожного покрытия на магистрали (а ведь могли бы и после – ryb.ru). Комплексный подход позволит обеспечить сохранность автодороги на более длительный срок.

Улица Академика Губкина вошла в список дорог, которые отремонтируют в этом году за счет средств третьего транша из федерации. До начала производства работ принято решение переложить аварийный участок водопроводных сетей.

– Трубопровод был построен в 70-х годах для обеспечения очистных сооружений исходной водой. С учетом аварийности на сетях перекладку сетей необходимо провести сейчас, чтобы потом не вскрывать дорожное покрытие, – рассказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков. – Специалистам ГП «Северный водоканал» предстоит выполнить свою часть работ в максимально короткие сроки, чтобы дорожники приступили к работам в благоприятный погодный период.

Под замену идет более одного километра водопровода технической воды диаметром 600 мм.

– Работы разбиты на два этапа. Первый период начнется с 7 сентября. Под замену попадает участок дороги по Академика Губкина протяжённостью 230 метров на отрезке от магазина «Авангард» до пересечения с улицей Новой. На втором этапе еще участок коммуникаций заменят без раскопок методом «санации», – пояснил Василий Иванов, начальник аварийно-диспетчерской службы ГП ЯО «Северный водоканал».

Планируется, что работы займут около месяца. На этот период будет изменена схема движения автобусного маршрута №6. Автомобилистам также придется запастись терпением и на это время пользоваться объездными путями.

Асфальтовое покрытие заменят на участке улицы Академика Губкина от улицы Молодогвардейцев до улицы Танкистов. В течение осени дорожные работы будут выполнены еще на восьми объектах, сообщили в пресс-службе администрации города.