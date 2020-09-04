 

“Просто ее ждет каблук в нос”: Агата Муцениеце высказалась о разучницах

04.09.2020, 8:53, Разное

Актриса Агата Муцениеце высказалась о поведении разлучниц. По словам звезды «Закрытой школы», ту женщину, которая увела из семьи супруга, ждет каблук в нос. Свое мнение она высказала в рамках YouTube-шоу «Честный развод», где героиней последнего выпуска стала Ксения Собчак.
После таких откровений Муцениеце поклонники предположили, что речь идет о звезде сериала «Папины дочки» Мирославе Карпович. После того, как общественность узнала о романе актрисы с Павлом Прилучным, появились слухи, что тот начал встречаться с ней еще до расставания с матерью своих детей.

Муцениеце отметила, что никогда бы не навязывалась мужчине, который разъехался с женой, но еще состоит в официальном браке. Она считает, что нужно подождать, пока потенциальный избранник не будет полностью свободным.

Актриса вместе с Ксенией Собчак обсудила любимые мужские типажи. Ведущая завила, что идеал нашла в лице Константина Богомолова. Она даже отметила, что до появления Максима Виторгана в ее жизни был мужчина, похожий на нынешнего мужа. Отца своего ребенка Собчак назвала обаятельным, к тому же блогер считает, что у пары получился очень красивый ребенок. Что касается Прилучного, то он привлекает представительниц слабого пола брутальным внешним видом. Агата Муцениеце добавила, что эта характеристика перестала ей нравится.

Напомним, что актеры развелись после восьми лет брака. У них остались сын Тимофей и дочь Мия. Дети проводят время и с матерью, и с отцом.



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