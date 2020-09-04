Медики связали чрезмерный набор веса во время беременности с аллергией у детей

04.09.2020, 8:53, Разное

Медики из Шанхайского университета провели исследование, где рассмотрели взаимосвязь чрезмерного набора веса во время беременности и аллергии у детей. Установлено, что, чем больше жительница поправляется в ходе вынашивания малыша, тем вероятнее проявление аллергических реакций у ее наследника.

Ученые изучили связь ИМТ матери перед беременностью и прибавку в весе за время последующих девяти месяцев. Оказалось, что большая масса тела по итогу может спровоцировать развитие астмы, аллергического ринита, экземы, пищевой или же лекарственной аллергии. Авторы научной работы проанализировали информацию о 15,1 тысячи пар мать-ребенок.

Когда жительница набирала слишком много килограммов во время беременности, то на 19% увеличился риск развития астмы, на 10% – экземы, на 11% – аллергического ринита. Среди будущих мам с нормальным ИМТ такая взаимосвязь не наблюдалась. К тому же риски развития аллергических заболеваний значительно снижались.