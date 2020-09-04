Мария Ивакова рассказала о жизни с абьюзером

04.09.2020, 8:53, Разное

Российская актриса и телеведущая Мария Ивакова призналась, что была жертвой абьюзера. Бывший молодой человек до такой степени ревновал ее, что фактически стал тираном, следящим за каждым ее шагом.

С бывшим возлюбленным, имя которого Мария Ивакова не стала раскрывать, артистка познакомилась в возрасте 22 лет. Тогда он ей показался идеальным мужчиной, но затем молодой человек начал проявлять истинную натуру, из-за чего отношения стали носить абьюзивный характер.

Изначально он проявлял беспокойство, которое переросло в тотальный контроль. Молодой человек Марии Иваковой проверял все телефонные звонки, сообщения и социальные сети. А если она отказывала ему в какой-либо просьбе, то дело могло дойти до драки. Актриса считала, что его поведение нормальное для такого возраста, но потом, испугавшись за свою жизнь, решила уйти от него и сменить номер телефона. Сейчас Мария Ивакова встречается с актером Никитой Ефремовым.