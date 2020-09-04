Спецпредставитель США опроверг существование документа с пунктом о независимости Косово

04.09.2020, 8:48, Новости дня

Спецпредставитель президента США по сербско-косовским переговорам Ричард Гренелл отрицает, что представил на подпись президенту Сербии Александру Вучичу документ с требованием признать независимость Косова.

«Неправда», – передает РИА «Новости» слова Гренелла, прокомментировавшего таким образом соответствующие сообщения сербских СМИ.

В ночь на пятницу сообщалось, что Вучич и премьер-министр частично признанного государства Косово Авдулах Хоти по итогам переговоров в Вашингтоне подпишут некий документ.

Сербская делегация во главе с президентом Вучичем находится в Вашингтоне на двухдневных переговорах с Хоти. Ожидается присутствие при диалоге американского президента Дональда Трампа.

На переговорах в Вашингтоне сербской стороне предложили документ, в котором говорится, что что Сербия и Косово должны «взаимно признать друг друга», текст части документа опубликовала в сербская газета «Вечерне новости».

В июле президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.

Летом лидер Косово отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта с Сербией из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.