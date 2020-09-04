 

Спецпредставитель США опроверг существование документа с пунктом о независимости Косово

04.09.2020, 8:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСпецпредставитель президента США по сербско-косовским переговорам Ричард Гренелл отрицает, что представил на подпись президенту Сербии Александру Вучичу документ с требованием признать независимость Косова.

«Неправда», – передает РИА «Новости» слова Гренелла, прокомментировавшего таким образом соответствующие сообщения сербских СМИ.

В ночь на пятницу сообщалось, что Вучич и премьер-министр частично признанного государства Косово Авдулах Хоти по итогам переговоров в Вашингтоне подпишут некий документ.

Сербская делегация во главе с президентом Вучичем находится в Вашингтоне на двухдневных переговорах с Хоти. Ожидается присутствие при диалоге американского президента Дональда Трампа.

На переговорах в Вашингтоне сербской стороне предложили документ, в котором говорится, что что Сербия и Косово должны «взаимно признать друг друга», текст части документа опубликовала в сербская газета «Вечерне новости».

В июле президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.

Летом лидер Косово отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта с Сербией из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Лукашенко назвал сына «оппозиционно настроенным» человеком

30.08 / Помощник Лукашенко объяснил причину жестких задержаний

29.08 / WT – развал договора СНВ-III с Россией может обойтись США в $400 млрд

27.07 / На форуме «Таврида» обсудят влияние пандемии на визуальные искусства

03.07 / Фанаты Гарри Поттера отвернулись от Роулинг после «оскорбления» трансгендеров

03.09 / ЕС призвал Россию к сотрудничеству для установления истины в ситуации с Навальным

05.07 / Глава FDA: рано судить о безопасности проведения республиканского съезда во Флориде

03.07 / Эксперт предположил, что может быть источником выброса радиации над Европой

27.06 / В Киевской области мужчина обстрелял прохожих. Один человек госпитализирован

12.08 / МИД Украины передал МИД РФ ноту протеста в связи с учениями оккупантов в аннексированном Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска