NTD – карантин вдохновил нигерийского скульптора на архитектурные шедевры из спагетти

04.09.2020, 8:35, Новости дня

Когда в Нигерии объявили карантин, один из столичных жителей увлёкся необычным «макаронным искусством», передаёт NTD. Он начал делать точные копии мировых архитектурных достопримечательностей, используя для этого свои запасы спагетти. Но далеко не все его знакомые одобряют создание скульптур из еды, поскольку большинство жителей Нигерии с трудом могут заработать пару долларов за день.

Эту копию Эйфелевой башни можно назвать уникальной: она сделана из спагетти. Необычным «макаронным искусством» увлекается житель Лагоса. Его первая поделка появилась на свет в марте, когда в Нигерии объявили карантин.

АДЕРИНТОМИВА ОЯТОМИ, скульптор: Я хочу показать миру эти прекрасные архитектурные сооружения, потому что они красивые, созданы с использованием замечательных технологий — и сильно отличаются от всего, что мы знаем. И я хочу рассказать людям о том, где можно побывать, посещая страну.

Скульптор сделал пять копий известных достопримечательностей из 25 тысяч штучек спагетти. Сейчас он завершает работу над миниатюрной египетской пирамидой.

Большинство нигерийцев зарабатывают меньше трёх долларов в день. Некоторые не одобряют создание скульптур из еды.

АДЕРИНТОМИВА ОЯТОМИ: Люди думают, что моё искусство — пустая трата времени. Возможно, они просто не знают, что я пытаюсь показать. Это отражает то, что, даже если вы хрупкие, вы всё равно можете устоять, находясь близко друг к другу и держась вместе.

Каждую копию нигериец делает два-три дня, в зависимости от размера и сложности работы. Раньше он пробовал создавать скульптуры из спичек и тонких прутиков. Но изделия не получались такими изящными, как из спагетти.

Оятоми — не только скульптор, но и художник. Он преподаёт детям рисование в онлайн-режиме.

Дата выхода в эфир 03 сентября 2020 года.