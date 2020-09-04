Мнение: “Выращенные волками”

04.09.2020, 8:29, Разное

И еще о кино.

После невнятных аллюзий на религию в последнем "Чужом", где Фассбендер целовался сам с собой, Ридли Скотт решил усилить накал религиозных изысканий и выкатил фантастический сериал "Воспитанные волками", которые получился куда как нажористей и интересней, нежели его последние полнометражные работы.

Пока что вышло 3 серии, но завязка оказалась более чем интригующей.

В середине 22-го века на Земле вспыхнули религиозные войны между верующими и атеистами, которые творили друг с другом различные непотребства, а также использовали сверхмощных боевых андроидов для решения неустранимых проблем в мировоззрении.

Судя по всему верующие забороли атеистов, но попутно уничтожили большую часть планеты и сами начали отваливать с нее на ковчегах во имя своего бога (тут его называют Сол и выглядит это как смесь поклонения Солнцу с испанской инквизицией)

Атеисты в конце войны захватили двух андроидов, перепрограммировали их и отправили на планету Кеплер-22, где-то должны были искусственно вырастить детей и воспитывать их в атеистическом духе в локальном атеистическом маня-мирке. Один из двух андроидов называется "Отец" – это чернокожая сервисная модель, а "Мать", это боевая модель в образе сильной и независимой женщины, которая имеет массу способов превращать кожаных ублюдков в натуральный фарш.

Андроиды с детства учат выращенных детей, что молиться плохо и надо полагаться на рациональные знания. Выращенные дети постепенно начинают умирать по неизвестной причине (при этом дети начинают подозревать, что это "Мать" их на тихую валит), пока не остается один мальчик 12-лет.

Как раз в это время до планеты добирается ковчег с колонистами с полуразрушенной Земли. На ковчеге летят религиозные фанатики, которые верят в пророчество, что на пустынной планете они найдут пророка. Среди верующих скрываются два атеиста, скопировавшие внешность семьи религиозных фанатиков, которых они убили ради билетов с Земли, забрав на ковчег их малолетнего сына, который не знает, что он уже де-факто сирота. При этом местные священники-педофилы насилуют детей спящих в криокапсулах (жирный такой намек на священников-педофилов).

Подросший на планете искусственно выращенный мальчик в порыве любопытства подает сигнал о помощи, чем приманивает десантную группу с ковчега к своему поселению. Возглавляет группу Рагнар Лодброк из сериала "Викинги".

Попытка отжать у андроидов-атеистов мальчика, приводит к весьма неприятным для верующих и мимикрирующих под верующих последствиям.

Что и приводит к последующему антагонизму, как в семейке андроидов-атеистов, так и в стане религиозных фанатиков. Попутно выясняется, что планета не столь безлюдна, как полагали андроиды-атеисты, которых дети обвиняли в том, что они придумывают сказки про "серого волка", чтобы дети не убежали. "Серые волки" инопланетной наружности тоже будут.

В целом, Скотт тут яростно стебет как фанатично верующих, так и воинствующих безбожников и порой даже трудно сказать, какая из сторон конфликта более упорота в своем догматизме.

Уж набросил так набросил, даже интересно, чем все это закончится – в таких история всегда велик шанс, что замах был на рубль, а удар выйдет на копейку. Но может на этот раз у Скотта что-то получится.