Предполагаемый убийца сторонника Трампа в Портленде застрелен при задержании

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04.09.2020, 8:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПравоохранители в США при попытке ареста застрелили активиста движения «Антифа», подозреваемого в причастности к убийству в Портленде, сообщили СМИ.

В ночь на 30 августа в Портленде в результате стрельбы погиб мужчина, связанный с группой правого толка. Как пишет газета, он был среди сторонников президента Дональда Трампа во время стычки с участниками антирасистского протеста в центре города. В убийстве был заподозрен 48-летний Майкл Форест Рейноэль (Michael Forest Reinoehl). В четверг полиция Портленда выдала ордер на его арест.

Как передает New York Times, федеральные маршалы и сотрудники ФБР явились арестовать подозреваемого в город Лейси в штате Вашингтон. Рейноэль был убит одним из агентов после того, как вытащил пистолет, передает РИА «Новости».

Беспорядки в Портленде – продолжение протестной волны в Америке на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейских.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для подавления беспорядков президент США Дональд Трамп ввел национальную гвардию в протестный город Кеноша (штат Висконсин) и намерен также направить ее в Портленд.



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