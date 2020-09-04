VOAэкспресс 3 сентября 2020

04.09.2020, 8:05, Новости дня

Алексей Навальный

Белый дом выразил глубокую обеспокоенность в связи с выводами правительства Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймс Гилмор выразил недоумение по поводу предположений Москвы о западном заговоре.

Отравление любого человека токсичным нервно-паралитическим веществом считается применением запрещенного химического оружия, заявила в четверг Организация по запрещению химического оружия, комментируя ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Беларусь

Правозащитники центра «Весна» и Белорусский Хельсинкский Комитет направили в Комитет против пыток ООН обращение от лица 47 человек, пострадавших в ходе мирных акций протеста в Беларуси, с просьбой провести расследование о систематическом применении пыток на территории страны.

Демократы и республиканцы в Конгрессе поддерживают право белорусов на выбор собственного будущего: законодатели-демократы Марси Каптур, Грегори Микс и республиканцы Адам Кинзингер и Брайан Фицпатрик направили письмо госсекретарю Майку Помпео, призвав администрацию Трампа осудить насилие, совершаемое правительством Беларуси по отношению к собственному народу после фальсификации выборов, и ввести санкции против тех, кто нарушает в этой стране права человека.

Коронавирус

Американские ученые выяснили, какие слои населения наиболее подвержены заболеваемости тяжелой формой коронавируса. В ходе исследований ученые опровергли миф о том, что курильщикам COVID-19 якобы менее опасен. Кроме того, эпицентры заболеваемости коронавирусом в США совпали со статистикой по районам, где большое число людей страдают от проблем с лишним весом. Данные позволяют по-другому взглянуть на распространение пандемии.

Американские рецепты

Картофельный cалат — традиционное блюдо американской кухни.

Самые ранние рецепты американского картофельного салата были записаны в середине 19 века. Вареный картофель обычно заправляли маслом, уксусом и душистыми травами, которые, по мнению историков, были завезены в Америку иммигрантами из Германии. Неясно, кто первым добавил майонез в картофельный салат – этот соус появился в широкой продаже в начале 20 века. Салаты на основе майонеза стали популярными только в 1920 – 1930-х годах.

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