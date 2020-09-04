Анастасия Волочкова не стала опровергать слухи о подготовке к свадьбе

04.09.2020, 7:53, Разное

Бывшая балерина Анастасия Волочкова посмеялась над тем, как СМИ из каждого намека на ее личную жизнь раздувают сенсацию. Тем самым она прокомментировала слухи о подготовке к свадьбе, которую знаменитость перенесла на неопределенное время.

Ранее Анастасию Волочкову заподозрили в обмане, когда она отказывалась раскрывать личность возлюбленного. Пользователи Сети считали, что «жениха» нет, а экс-балерина просто пытается привлечь внимание. Однако Волочкова резко раскритиковала данные домыслы, по ее словам, жених существует и он «реальный».

Анастасия Волочкова попросила не переживать, поскольку у нее все хорошо. Есть любимый человек, она востребована в творчестве, а сейчас отдыхает в романтическом месте, откуда следит, как каждый факт о ее личной жизни обрастает небылицами.