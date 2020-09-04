 

Число жертв тайфуна в Приморье увеличилось до трех человек

04.09.2020, 7:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСтало известно еще о двух жертвах тайфуна «Майсак» в Приморье – погибли члены экипажа плавкрана «Черноморец-34», который выбросило на отмель в Уссурийском заливе, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг около 23.25 (16.25 мск) в бухте Тепляковского. На отмель выбросило плавучий кран «Черноморец-34», который принадлежит ПАО «Славянский судоремонтный завод», передает РИА «Новости».

На борту находились девять человек. Тела двух членов экипажа нашли в бухте, при этом семь человек не пострадали. 

«Спасательная операция продолжается, угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует», – сообщили в прокуратуре.

В региональном главке МЧС рассказали, что на место происшествия прибыли спасатели, однако их помощь не потребовалась. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что во время урагана «Майсак» в Приморье погиб один человек. 

Несколько дней назад сформировался тайфун «Майсак», он усилился 1 сентября до супертайфуна. В Приморье наблюдался ураганный ветер до 38 метров в секунду.

Во Владивостоке штормовой ветер оторвал плавучий док завода «Восточная верфь», док налетел на причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).



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