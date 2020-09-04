 

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 26 млн

04.09.2020, 7:40, Новости дня

К утру 4 сентября коронавирусом в мире заразились 26 220 930 человек (+283 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 867 630 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровел 17 445 751 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 149 516. Из них умерло 186 785, излечилось – 2 266 957.

В Бразилии общее количество больных превысило 4 млн – 4 041 638, из них 124 614 умерли, а 3 429 435 выздоровели.

В Индии инфицировано 3 853 406 человека, среди них умерли 67 376, выздоровели – 2 970 492.

Четвертое место занимает Россия: 1 006 923 заболевших и 17 479 умерших. В Перу, Колумбии, ЮАР и Мексике (страна является третьей в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 66 329) количество заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс. 

В Испании, Аргентине и Чили заболели свыше 400 тыс. человек. В Иране, Великобритании, Франции, Бангладеш и Саудовской Аравии заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Россияне смогут бесплатно получить участок в Арктике

25.06 / Генную терапию применили для лечения болезни Паркинсона

03.07 / “Оренбург” получил второе техническое поражение подряд. Теперь он проиграл “Уралу”

22.07 / Российский бизнесмен подал в суд на автора досье о Трампе

07.07 / Задержание советника Рогозина связали с работой в «Коммерсанте»

17.07 / МВФ – новому главе Нацбанка: Главное, чтобы независимость НБУ и высокий уровень профессионализма были сохранены

26.06 / Полиция начала проверку по факту двойного голосования: Лобкову грозит штраф

28.06 / По бормотухе со шмурдяком ударили законом

10.08 / В Беларуси второй день наблюдаются проблемы с интернетом

14.08 / Эстония порадовалась действиям США против «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска