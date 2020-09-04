Мнение: КНДР и коронавирус

04.09.2020, 7:05, Разное

Интересный разбор ситуации с коронавирусом в Северной Корее.

До недавнего времени там не было ни одного подтвержденного случая коронавируса (в том числе и по данным ВОЗ). Первым случаем стал перебежчик из Южной Кореи.

Мне эта история напомнила южно-корейский фильм "Поезд в Пусан", где эпидемия зомби-вируса также по сюжету не смогла перекинуться на Северную Корею, "потому что в Северной Корее граница на замке". Даже для вирусов.

Еще о коронавирусе.

1. Огромный материал с анализом реальной деятельности Фонда Гейтсов в связи с коронавирусом и международными структурами, которые им занимаются. Много очень интересных и что главное, фактических подробностей, уходя от конспирологии, но акцентируя внимание на очевидных выгодах, которые получает Гейтс с этой истории.

К сожалению, материал огромен, так что пока только на английском – https://thegrayzone.com/2020/07/08/bill-gates-global-health-policy/ (если кто-то захочет сделать перевод хотя бы основных моментов, выложу на русском отдельно).

2. Доступная официальная информация о российской вакцине "Вектор 5" https://prof-afv.livejournal.com/39037.html У автора в блоге также можете найти немало интересных комментариев к текущим разработкам вакцин от коронавируса.

3. Как Россия выиграла вакцинную гонку – https://inosmi.ru/science/20200903/248055929.html (зрадофильская статья от Wall Street Journal) Даже странно, что и в этом не обвинили Трампа.