Бари Алибасов-младший заморил голодом психически больную мать в запертой квартире

04.09.2020, 6:53, Разное

Сын продюсера Бари Алибасова держит в заточении в московской квартире собственную мать. Ранее Бари Алибасов-младший рассказывал на Первом канале, что отправил свою маму на один из фешенебельных курортов в Италию, но на самом деле он даже не кормил ее.

По словам Бари Алибасова-младшего, его мама страдает от психических заболеваний, поэтому ей необходим постоянный уход. У нее была квартира в Саратове, но ее продали, чтобы оплатить проживание Елены Уронич за границей. Один месяц обходился в 2500 евро. При этом сын продюсера утверждал, что все расходы нес он один.

Однако позднее Бари Алибасов и пиар-директор Вадим Горожанкин опровергли его слова. Оказалось, что продолжительное время Елена Уронич живет в заточении в одной из московских квартир. Сын выделил ей маленькую комнату с ужасными условиями, не кормил ее и издевался, отметил Горожанкин. Позднее Елена Уронич посетила студию программы, где детектор лжи показал, что мама Бари Алибасова-младшего действительно не ездила в Италию.