 

Пугачева устроила неожиданный концерт с фортепианной музыкой

04.09.2020, 6:53, Разное

Российский юморист Максим Галкин опубликовал фрагмент импровизированного концерта Аллы Пугачевой на фортепиано. Видеоролик с выступлением певицы появился на странице Instagram-аккаунта артиста, он вызвал массу восторженных комментариев.
Концерт мог носить внезапный характер, поскольку Алла Пугачева исполняла импровизированную мелодию, а не музыку из своих хитов. Но даже данное выступление вызвало массу положительных эмоций. Подписчики Галкина отметили, что исполнение певицы получилось весьма трогательным.

Импровизация Аллы Пугачевой оказалась совсем короткой, но ее фанаты сочли, что за прошедшие годы певица никак не изменилась и не утратила свои профессиональные навыки. Стоит напомнить, что 1 сентября Пугачева и Галкин отправили близнецов Лизу и Гарри в первый класс.



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