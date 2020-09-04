От Лондонской биржи потребовали закрыть торги облигациями Белоруссии

04.09.2020, 6:08, Новости дня

Пришедшие на акцию протеста у здания Лондонской фондовой биржи в четверг вечером потребовали провести делистинг белорусских государственных облигаций на общую сумму около 1,25 млрд долларов, свидетельствуют появившиеся в Сети видеозаписи.

Члены белорусской диаспоры в Соединенном Королевстве, а также присоединившиеся к ним британцы и граждане других стран держали бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями: «Кровавые облигации», «Прекратите финансировать насилие в Белоруссии», «Не становитесь соучастниками преступлений против человечности». Участники акции призвали британское правительство ввести санкции против руководства Белоруссии, а Лондонскую фондовую биржу – отказаться от торговли белорусскими гособлигациями, передает ТАСС.

Перед проведением акции участники протеста призвали «все организации, имеющие белорусские облигации, немедленно отказаться от подобных инвестиций», тем самым выступив против применения насилия правоохранительными органами Белоруссии. Активисты утверждают, что «на белорусских облигациях кровь погибших и покалеченных граждан» республики.

Акции противников действующей в Белоруссии власти, собиравшие до нескольких сотен человек, проходят в Лондоне с 9 августа.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что Лондон не признает итогов президентских выборов в Белоруссии. Он также сообщил о необходимости расследования нарушений в ходе избирательной кампании в республике, а также предупредил о готовности Лондона ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».