Мнение: О реальной и бесспорной вине Путина в отравлении Навального

04.09.2020, 5:55, Разное

Допустим на минутку, что белорусский президент Александр Лукашенко добросовестно заблуждается, когда называет отравление российского оппозиционера Алексея navalny Навального фальсификацией, а немецкая сторона добросовестно всё проверила и нашла отравление отнюдь не надуманным. Допустим также, что результаты анализов действительно и несомненно указывают на «Новичок». Тогда вполне логично задаться вопросом, кто заказчик.

Разумеется, германский канцлер Ангела Меркель пока никого прямо не обвинила. И фамилию #Путин она вслух не назвала. Хотя, возможно, и держала её в голове. Слишком уж многое прямо указывает на действующего российского президента.

Вообще, сильно ошибаются те, кто говорят, что Владимир Путин не мог отдать приказ об устранении Алексея Навального, потому что в этом для него не было никаких выгод. Дескать, он только что получил народное одобрение своих поправок в Конституцию РФ и, соответственно, карт-бланш на любую политическую конфигурацию по собственному усмотрению. Захочет – пойдёт на новый срок, а потом и ещё один, захочет – возглавит Госсовет, придав тому больше реальных полномочий. Да и следующие выборы только через 4 года, и никакой Навальный прямо сейчас никому не конкурент. Кстати, до думских выборов тоже ещё не скоро, и устранять потенциальный источник неприятностей пока незачем.

В этих рассуждениях есть логика, а ошибка состоит именно в этом «не было никаких выгод». Ибо рассуждающий в таком духе априори допускает, что в иной ситуации Владимир Путин такой приказ отдал бы, не задумываясь. Чем косвенно подтверждает его вину или как минимум подозрения в ней.

Но в чём она может состоять реально с точки зрения текущей ситуации?

Надо признать, что самые худшие подозрения против российских властей при подобного рода инцидентах возникают сразу. На уровне рефлекса. Ни 15, ни 20, ни 25 лет назад ничего такого не было, да и быть не могло. #Россия казалась не опасной для мирового сообщества. Но теперь всё изменилось.

Теперь на Западе сходу указывают на #Кремль как на преступника ещё до завершения любого расследования. Слишком уж много инцидентов случилось за последнее время – химические атаки в Сирии, скрытная поддержка непризнанных ДНР и ЛНР, трагедия с малазийским «Боингом» рейса МН-17, отравление Александра Лугового и попытка отравления Сергея и Юлии Скрипалей, «гибридные» войны и потоки вранья с государственных телеканалов – всё это создаёт репутацию в глазах западного обывателя, а также вынужденных прислушиваться к его мнению западных политиков. А кто виноват, что она именно такая? Кто все эти годы стоял у кормила власти, страдая, как раб на галерах, но не желая ни на секунду выпустить из рук штурвал?

И кто в итоге виноват, что и сейчас первым под подозрением оказался #Кремль? Не его ли нынешний хозяин санкционировал все эти спецоперации, пытаясь получить какую-то химеру?