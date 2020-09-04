В Тбилиси пригрозили поднять флаг Грузии над российской военной базой в Южной Осетии

04.09.2020, 5:48, Новости дня

Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили, чья партия превратилась в оппозиционный штаб перед выборами в парламент Грузии 31 октября, пообещал вскоре поднять флаг своей страны над российской военной базой в Южной Осетии. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В четверг Нателашвили выступил перед грузинскими журналистами на одном из участков центральной грузинской магистрали, в нескольких сотнях метров от Южной Осетии, и пообещал что после выборов в парламент 31 октября в Грузии падет «нынешнее пророссийское грузинское правительство».

«Вскоре мы поднимем флаг на российской военной базе», – сказал он.

Нателашвили призвал власти «начать работать над миллиардными санкциями против России» за «оккупацию» Грузии.

На этой неделе командующий сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенант Роджер Клотье обсудил в Грузии также обстановку на «оккупированных территориях», как Грузия называет Абхазию и Южную Осетию.