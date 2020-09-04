 

Адвокат Ефремова попросил не лишать актера свободы

04.09.2020, 5:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинАдвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, в ходе слушаний по делу о смертельном ДТП попросил не лишать обвиняемого свободы.

«У нас надежда только на вас, я вас прошу вынести справедливый приговор, учесть все обстоятельства и не лишать его свободы», – цитирует ТАСС Пашаева.

В прениях сторон Пашаев попросил обратить внимание на порядочность актера, передает РИА «Новости».

«Откуда такая озлобленность, хотел бы обратить внимание на его честность, порядочность, помогал людям. Мы хотим только справедливый приговор, не связанный с лишением свободы … любая мера», – сообщил адвокат.

Между тем, в интервью «Комсомольской правде» Пашаев сообщил, что Ефремов готов сесть в тюрьму.

«Он (Ефремов – прим. ВЗГЛЯД) готов сесть в тюрьму и уже даже вещи собрал. Я с самого начала предупреждал его, что возможно такое развитие событий. Я не обещал ему оправдательным приговор», – сказал адвокат.

Ранее Пашаев заявил в суде, что преступление его подзащитного является неумышленным.

Напомним, в четверг Ефремов признал вину в ДТП. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима.

Вдова, брат и младший сын Сергея Захарова, погибшего в аварии, заявили к актеру Ефремову иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова запросил компенсацию в виде 7,5 млн рублей.



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