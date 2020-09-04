 

Увольнение главы КГБ Белоруссии объяснили потерей доверия у Лукашенко

04.09.2020, 5:43, Разное

3 сентября стало известно, что Александр Лукашенко отправил в отставку руководителя Совбеза Андрея Равкова. Также он лишил Валерия Вакульчика должности председателя КГБ. Президент решил, что это ведомство возглавит Иван Тертель.

Учитывая происходящее в стране, эти увольнения говорят о потере доверия у Лукашенко, считает Наталия Елисеева. По мнению политолога, президент сомневался в работе Равкова и Вакульчика, поэтому заменил их на людей, которые относятся к действующей власти более лояльно.

Елисеева отметила, что сейчас Лукашенко пытается подружиться с Россией. Очевидно, президенту не нужны люди, которые будут этому препятствовать.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Авг 2020 в 10:24 PDT

Напомним, в этот же день лидер Белоруссии встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которому рассказал о гнусных планах западных агентов. Также Лукашенко планирует в скором времени побеседовать с Владимиром Путиным. Ранее “Дни.ру” писали, о чем хочет поговорить президент республики с российским лидером.



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