Президент Трамп призвал почтить память жертв терактов 11 сентября

04.09.2020, 5:20, Новости дня

Президент Дональд Трамп в четверг вечером подписал указ о Национальных днях памяти и молитвы – ежегодном мероприятии, в ходе которого американцы отдают дань уважения жизням почти 3000 человек, которые погибли в результате терактов 11 сентября 2001 года. В этом году Дни молитвы и памяти пройдут с 4 по 6 сентября.

Когда террористы осуществили атаку на США, американцы «стали свидетелями немыслимых событий по мере того, как каждый последующий самолет поражал самое сердце нашей нации. Когда упали башни-близнецы и был атакован Пентагон, были нарушены мир и спокойствие в жизни семей американцев», – говорится в указе, подписанном сегодня Трампом.

Однако «несмотря на неизмеримые потери, мы не потерпели поражения. Как и много раз в истории нашей страны, мы нашли мир и силу благодаря вере», – напомнил президент.

Ежегодно во время Национальных дней памяти и молитвы американцы чтят память жертв терактов 11 сентября. Президент страны поминает память погибших минутой молчания в Белом доме, а по всей стране проходят траурные мероприятия и церемонии.