Трамп выступил за налаживание отношений между Россией и США

04.09.2020, 5:08, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания выступил за налаживание отношений с Россией.

«Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо», – приводит слова Трампа ТАСС.

Говоря о демократах, американский лидер отметил: «Они всегда говорят о России, они никогда не говорят о Китае. Это очень интересно». «Я слышал, это опять снова началось. Они говорят: «Кто-то говорил с Россией два года назад». Россия, Россия, Россия. Это настоящие маньяки», – сообщил глава Белого дома.

«Когда я слышу (от демократов по телевизору) о России, то я его отключаю, это безумие», – отметил Трамп. «Ладить со странами – это очень хорошо вообще-то», – подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп неоднократно отказывался называть Россию врагом или «противником», он также выражал надежду «поладить» с российским лидером Владимиром Путиным.

При этом за время президентства Трампа США неоднократно вводили против РФ санкции. Так, в четверг пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани заявил, что США пытаются привлечь Россию к «ответственности» из-за ситуации с Алексеем Навальным.