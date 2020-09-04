 

Лукашенко сказал, кто первым в Белоруссии испытает вакцину от COVID-19

04.09.2020, 4:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко первым в стране испытает на себе российскую вакцину от коронавируса, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», Лукашенко сообщил, что прививку Головченко сделают 3 сентября.

Ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что республика станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса, а белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе ее испытаний.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / СК раскрыл детали дела о растворенном в кислоте теле профессора из Воронежа

27.08 / Саакашвили заявил, что остается на должности главы Исполнительного комитета реформ

26.06 / Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, ранен один украинский военный

12.08 / В Харькове задержали иностранца, объявленного в розыск Интерполом

02.07 / Индия покупает у РФ новую партию истребителей

28.08 / Трамп пообещал привлечь Китай к ответственности за пандемию

28.07 / Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сыра

07.07 / Рубль подешевел к доллару и евро

27.08 / Полиция открыла дело из-за решения Черновицкого горсовета не ужесточать карантин

18.08 / Бывший король Испании переехал в ОАЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска