Мнение: О том, как подставили актёра Ефремова

04.09.2020, 4:31, Разное

Если не произойдёт юридического чуда, известный актёр и гражданин поэт Михаил Ефремов надолго переселится из своего недешёвого дома на Арбате в места не столь отдалённые. На скоротечном судебном процессе, завершающемся в Москве, сторона обвинения потребовала для артиста 11 лет лишения свободы и ещё 3 года ограничительных мер. Это практически максимум, предусмотренный санкцией ст. 264 ч. 4 УК РФ. И это очень суровое требование, исходя из того, что средний срок по таким делам – 7-8 лет, а в каждом шестом случае приговор был условным. Судя по устоявшейся практике, артисту десятку точно дадут. Могут, во всяком случае.

Получается, под паровой каток российского правосудия Михаила Ефремова просто подставили?

Справедливости ради, подсудимый и сам немало постарался, чтобы вот так подставиться. Всё его поведение как сразу после громкого ДТП, так и в зале суда было, мягко говоря, эпатирующим. Это и скандальный отказ признать вину под смехотворным поводом «пьян был, ничего не помню». И намёки стороны защиты на некое неизвестное лицо, якобы управлявшее машиной актёра в момент выезда на встречную полосу. И неуклюжие реверансы прежде фрондирующего артиста в сторону действующей власти – ничего не имею против Путина, который кормит людей искусства. И прочие его художества, словно бы нарочно возмущавшие общественное мнение. К которому справедливый российский суд в этот раз скорее всего прислушается.

А ведь у Михаила Ефремова был шанс на некоторое снисхождение. И даже первый шаг в эту сторону был сделан – помните то самое видео, где протрезвевший артист признаёт и вину, и тот факт, что «нет уже больше никакого Ефремова»?

Но тут у него появился адвокат – Эльман Пашаев. Юрист богемы, чья репутация до крайности неоднозначно. Его трижды лишали адвокатского статуса, а в прошлом году осудили на 1 год лишения свободы (условно) по обвинению в самоуправстве и вымогательстве. Его методы защиты почти всегда на грани закона, а иногда и переходят её.

Возможно, выбор актёром столь одиозной фигуры для своей защиты был связан с тем, что у Эльмана Пашаева долгое время была репутация «решалы». И некоторые звёзды остались довольны его услугами. Возможно, в ситуации, когда у обвинения все доказательства на руках, только и остаётся, что верить в возможность порешать вопрос с судом. И возможно, кто-то из друзей или знакомых подсказал Михаилу Ефремову, что именно такой адвокат – его единственный шанс не сесть.

Но этот неизвестный советчик явно умолчал о главном. Помимо прочего Эльман Пашаев известен своей склонностью к дорогой недвижимости. Владельцем которой он становится весьма своеобразным способом. Например, он выступал в качестве защитника Анны Лаврентьевой от посягательств бывшего мужа – помощника депутата Государственной Думы Александра Угнича, где предметом спора был особняк на Рублёвке стоимостью несколько миллионов долларов. Адвокат в итоге оказался фактическим владельцем 50%-й доли в этом объекте недвижимости, выкупив её у бывшей подзащитной за баснословно низкую цену. И таких эпизодов в его карьере несколько.

По слухам, гонорары Эльмана Пашаева начинаются от 5 млн руб. За эти деньги он обещает решить вопрос на любой стадии процесса. Говорят, Михаил #Ефремов предложил ему вдвое больше обычной таксы. И прогадал.

Впрочем, в карьере адвоката это далеко не единственный такой эпизод. Например, в 2014 году начальник ФМС по району Южное Бутово Алексей Арсенович был задержан по обвинению в получении денег за оформление регистраций. За его защиту взялся Эльман Пашаев, который гарантировал наказание в виде штрафа или условного срока. В реальности же Зюзинский суд приговорил экс-налоговика к четырём годам и шести месяцам колонии и штрафу в размере 2,5 млн руб., при этом вопреки обещаниям, полученное вознаграждение никто проигравшему клиенту не вернул. Отсидев, тот обвинил своего защитника в банальном мошенничестве…

Однако вопрос не в том, возвратит ли Эльман Пашаев немалые #деньги своему нынешнему доверителю, как обещал публично. Быть может, его интерес вовсе не в щедром гонораре за сомнительные услуги, а совсем в другом: в дорогой арбатской и подмосковной недвижимости Михаила Ефремова. Достоверно не известно, но не исключено, что деньги на оплату адвоката были взяты в кредит под залог одного из этих объектов, поскольку карантинные ограничения практически лишили представителей шоу-бизнеса всех заработков в этом году, а от жизни на широкую ногу никто из них не отказался. И тогда 10-летний срок заключения, который для 56-летнего актёра может стать смертным приговором, – вполне в интересах не защиты, но защитника.

Так кто же подставил Михаила Ефремова под такого стряпчего?

И ещё. Бесспорно, за своё преступление гражданин артист должен ответить по закону. Однако насколько справедливо, чтобы именно на нём, а не на детях высокопоставленных чиновников или топ-менеджерах крупнейших корпораций закон топтался со всей строгостью, тем более при посредничестве такого адвоката?