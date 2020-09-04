Мнение: Время ласковых протестов

04.09.2020, 4:20, Разное

Интересный какой “способ больбы с режимом” вычитал только что у своей френдессы, проживающей в Белоруссии (она вообще-то была довольно аполитичная учительница, но Лукашенко резко разлюбила после всех его фокусов этим летом):

“В Беларуси все больше граждан подключаются к кличу ни за что не платить государству. Не платить налоги как можно дольше. Снимать деньги со счетов. Рассчитываться за все наличкой, то есть уводить экономику в тень. Не покупать ничего у государственных компаний и у прикорытных, которые поддерживаются провластными структурами. Не оплачивать телевидение, государственные каналы не оплачивать и не смотреть. В общем, обьявили Лукашенко экономическую войну…”

Вообще-то такое называется “гражданское неповиновение”, довольно старый способ ненасильственного сопротивления, его, помнится, еще тот самый Махатма Ганди (любимец Путина) пропагандировал для борьбы с британским владычеством в Индии. Махатме оно вроде как удалось – Британия из Индии ушла; но неясно, сработает ли такое в случае с хитрым бульбофюрером. Все-таки смотрится все вяло и довольно мазохистски: не платить налоги – себе дороже, платить за всё наличными – так для этого их надо как минимум иметь. К тому ж из ее постинга я с удивлением узнал, что в Белоруссии телевидение еще и платное! Впрочем, что удивляться – тут сообщают, что в Грузии уже даже и лифты в многоэтажках платными сделали – не заплатишь, не поедешь; суровые будни погружения остатков совка в бездны нищеты. Были бы и в Белоруссии платные лифты – можно было бы назло Лукашенке ходить всегда пешком на свой восьмой этаж. Но помогло бы это свержению режима? Неясно.

В целом 2020-й год на наших постсоветских пространствах, помимо общемирового ковида, запомнится еще и странным феноменом “ласковых протестов”: это когда люди неделями и даже месяцами выходят на весьма и весьма многолюдные демонстрации и митинги, их то бьют до посинения дубинками, то не обращают внимания – а они все выходят и выходят, выходят и выходят… И главное – что очень мирно, как-то даже ласково: с цветами, с шариками, с пением песен, порой взявшись за руки; десятки и даже порой сотни тысяч на улицах – и ни одной перевернутой машины, ни одной разбитой витрины. Да что витрины – газона ни одного помятого! Сначала Хабаровск, потом Белоруссия.



Гламурный Минск

Протест выходит ненасильственный до предела. Он не то избегает насилия – он вообще какой-то воздушный, вон, даже газоны не мнет. Хотя – реально огромные толпы, которые в других случаях (взять хоть какие-нибудь немецкие “пивные фестивали”) безо всякого протеста обычно загаживают и затаптывают всё вокруг! Феномен, однозначно.

Эти смирение и кротость нравятся далеко не всем, некоторые радикалы в соцсетях даже выходят из себя, крича и требуя “будьте решительнее! берите власть, бараны!! Вас триста тысяч, чего вы ждете?!!” Злой блогер Кунгуров (отмотавший “двушечку” в застенках путинского гестапо непосредственно за свои посты в ЖЖ) написал уже десяток новых постов, ругая тех же белорусов на чем свет стоит; в плане анализа их ситуации он выдвинул довольно здравую идею, что у белорусских протестантов (даже если они тотально откажутся платить за телевидение) так ничего и не выйдет, если они… не создадут ситуацию “двоевластия”. Дескать, все революции побеждали, организовав свой, параллельный центр власти – пусть какой угодно слабый, кургузый и непривычный.

Фактически Кунгуров говорит тавтологию – что взять власть можно только в том случае, если эта власть у тебя УЖЕ есть (свой центр власти). Похоже на старую (уже устаревшую) шутку финансистов – что банк дает кредит только тому, кто с документами и расчетами на руках сумеет его убедить в своей способности обойтись БЕЗ кредита, денег достаточно. Но это чертовски верно и, в общем-то, восходит еще к известной фразе из Евангелия (от Матфея), что «всякому имущему дастся и приумножится, а у неимущего отнимется и то, что имеет».

Вопрос очевидно упирается в то, что и в Хабаровске, и в Минске… люди не хотят брать власть. Не хотят создавать ни параллельные, ни перпендикулярные центры власти… Они хотят просто – чтобы власти выполнили их требования и от них отвязались.

Но почему, интересно? Откуда это внезапное состояние “ласкового теленка” в двух столь отдаленных городах, как Хабаровск и Минск?

Причин, понятное дело, можно назвать массу – тут и страх перед репрессиями, и апатия, но мне, как социальному психологу, интереснее всего отметить одну психологическую, которая несомненно есть в обоих случаях и оказывает серьезное влияние: это отсутствие базового доверия между людьми, то есть – самими протестующими.

Да-да. Та самая, давно обозначенная и описанная, ключевая проблема всего постсоветского пространства. Обычно ее упоминают, говоря о причинах экономической деградации общества; однако и на дистрофию политических движений оно влияет вовсю. Энтузиастам и любителям “восставшего народа” такая причина покажется неправдоподобной и даже оскорбительной – мол, как это, какое еще отсутствие доверия?! Вон же как люди вместе ходят, улыбаются, пускают шарики, берутся за руки, вместе поют песни; вы клевещете на народ, у него, наоборот, наблюдаются минуты невероятного Единения и Сплочения!



Махатма Ганди

Но это не так. Принято обычно радоваться (глядя со стороны), что “у протеста нет лидеров” – это, дескать, сильно затрудняет для охранителей (как путинских, так и лукашенковских) карательные меры, они не знают, кого хватать. Оно, конечно, так – но это не вся правда: вторая часть правды в том, что люди сами не хотят лидеров. Почему? Элементарно – потому что они им не доверяют. Не доверяют никому, никаким “первачам”. Их и нет. Условно говоря, настроения масс такие, что если кто даже и хочет забраться на броневик, чтобы толкнуть Речь – его с него (еще с подножки) молча, но решительно стаскивают.

Это ОБЩЕЕ настроение – оно практически везде у нас. Люди не хотят ничего никому делегировать – они боятся. Боятся, что их “кинут”.

И это – Травма. Травма массового сознания. Невроз, проще говоря. Суть невроза в том, что он всегда контрпродуктивен, всегда уводит невротика (в данном случае – целые толпы) от восприятия Реальности, делает его беспомощным и не дает решать реальные жизненные проблемы… но невротик не в силах его преодолеть, потому что боится посмотреть сам на себя трезвым взглядом. Боится того, что увидит.

Поэтому все пламенные спичи Кунгурова и прочих сетевых революционеров пропадут втуне – люди не кинутся ни на штурм, ни на создание двоевластия, в частности, потому, что Кунгурову они не верят тоже. Проблема тут в том, что базовое доверие очень трудно вернуть. Ни Кунгурову, ни какому-то другому потенциальному лидеру. Тут недостаточно ни убедительно говорить, ни тратить деньги, ни даже совершать подвиги – потому что отсутствие доверия есть проблема не того, кто его ищет, а того, от кого его пытаются добиться. Доверие нельзя кому-то “отсыпать”, восполняя его недостаток.

Доверие можно, конечно, заслужить. Обычно это делается так: человек выполняет для вас что-то простое – вы довольны; поручаете ему что-то посложнее – он тоже справляется; даете ему сделать что-то действительно важное – и вот оно, доверие-то, растет!

Но вы, надеюсь, заметили парадокс: чтобы дать человеку возможность заслужить ваше доверие – вы ДОЛЖНЫ ему для начала что-то… доверить. Опять – если ищете доверия, вы должны его уже хоть немного иметь! А если его совсем нет?

Ничего не будет меняться, пока люди не рискнут довериться каким-то новым людям – лидерам; но люди не поверят никаким новым лидерам, пока они не докажут, что могут что-то изменить.

Это замкнутый круг. Вот манифестанты – в Хабаровске и Минске – все ходят, ходят и ходят по этому кругу.

И ничего не меняется.