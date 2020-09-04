Человек погиб во время урагана в Приморье

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04.09.2020, 4:18, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВо время урагана «Майсак» в Приморье погиб один человек, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Есть жертва стихии – в селе Лукьяновка Шкотовского района на участке упавшее дерево убило человека, личность погибшего устанавливается», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Жителей региона предупредили, что ураган немного ослабнет, но все же продолжится примерно до 3-5 часов утра.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил к утру оценить ситуацию в городах и районах, особенно в энергетике.

Несколько дней назад сформировался тайфун «Майсак», он усилился 1 сентября до супертайфуна. В Приморье наблюдался ураганный ветер до 38 метров в секунду.

Во Владивостоке штормовой ветер оторвал плавучий док завода «Восточная верфь», док налетел на причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).



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